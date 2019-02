Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Στο 34-19 ανέβηκαν οι Πέισερς που μπορούν να νικήσουν και χωρίς τον Βίκτορ Ολαντίπο (χάνει όλη τη σεζόν λόγω τραυματισμού).

Η Ιντιάνα επικράτησε με 109-107 των Πέλικανς, οι οποίοι περιμένουν τις εξελίξεις στην υπόθεση Ντέιβις (έπεσαν στο 23-31).

Για τους νικητές ο Κόλισον είχε 22, ενώ πέτυχε μεγάλο τρίποντο, 25 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Στους 16 πόντους με 13 ριμπάουντ σταμάτησε ο Σαμπόνις.

Στον αντίποδα τις εξαιρετικές εμφανίσεις συνέχισε ο Όκαφορ με 25 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ 19 με 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ είχε ο Χόλιντεϊ.

Darren Collison knocks down the CLUTCH bucket late in the 4th!#Pacers 108#doitBIG 104

https://t.co/M0EAJ7DX09 pic.twitter.com/seEjEHhgp2

— NBA (@NBA) 5 Φεβρουαρίου 2019