Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Μιτς Κιούπτσακ, έδωσε την μπάλα στον Κέμπα Ουόκερ, ο οποίος θα βρεθεί στην λαμπερή διοργάνωση που θα γίνει στην πόλη της Σάρλοτ.

The @NBAAllStar ball that @hornets GM Mitch Kupchak presented to @KembaWalker pregame tonight. #Hornets30 pic.twitter.com/0XFDGkJVUI

— Charlotte Hornets PR (@HornetsPR) 3 Φεβρουαρίου 2019