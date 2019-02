Στο Πόρτλαντ ο Χουντ, στο Κλίβελαντ ο Στάουσκας (pics)

Όπως έγραψε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Χουντ συμφώνησε να παραιτηθεί από τα λεγόμενα «Bird Rights» (σ.σ. όποιος είναι στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του έχει το δικαίωνα να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ομάδα) και να μετακομίσει άμεσα στο Πόρτλαντ! Άλλωστε ήθελε να πάει σε μια winning team και να μην έμενε στους Καβαλίερς, οι οποίοι ετοιμάζονται να βάλουν στο trading block και τον Άλεκ Μπερκς.

Ο Χουντ θα βρεθεί λοιπόν στους Μπλέιζερς, ενώ οι Καβαλίερς θα πάρουν ως ανταλλάγματα τους Νικ Στάουσκας, Ουέιντ Μπάλντγουιν και δύο μελλοντικά draft pick του β' γύρου. Το Κλίβελαντ κάνει rebuild μαζεύοντας draft picks, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι έχει δώσει τους Κόρβερ, Ντέκερ, Χιλ και Χουντ και έχει λάβει ένα draft pick πρώτου γύρου και έξι draft picks από τον δεύτερο γύρο!

