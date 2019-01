Τηλεοπτικό το draft του All-Star Game! (pic)

Σε πέντε ημέρες ολοκληρώνεται η ψηφοφορία για το All-Star Game της Σάρλοτ και η... αρχηγία για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα της Ανατολής είναι κοντά!

Αν όλα πάνε βάση υπολογισμών κι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο «Greek Freak» και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα είναι οι captains στις ομάδες και θα επιλέξουν τους παίκτες που θα πάρουν μαζί τους.

Κι αν πέρυσι αυτό έγινε... μυστικά, φέτος τα πράγματα αλλάζουν, αφού η στελέχωση των ομάδων θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το «ΤΝΤ» στις 7 Φεβρουαρίου (02:00 ξημερώματα 08/01 στην Ελλάδα).

The NBA makes it official and announces that the All-Star draft will be televised on TNT on Feb. 7 ... as @NYTSports reported in November

— Marc Stein (@TheSteinLine) 17 Ιανουαρίου 2019