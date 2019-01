«Παπάδες» κάνει ο Τζέιμς Χάρντεν στα τελευταία 2 ματς, αφού έχει σημειώσει 115 πόντους.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως από αυτούς τους 115 πόντους, κανείς δεν έχει προέλθει από ασίστ.

Ο Μούσιας φτιάχνει μόνος του τα σουτ του σε ένα απίστευτο hero ball!

Να δούμε τι άλλο θα κάνει φέτος ο ηγέτης των Ρόκετς. Σε δαιμονιώδη φόρμα!

0 of James Harden's 115 points over the last 2 games have been assisted on. #SCFacts pic.twitter.com/NSH7JtIJTy

— SportsCenter (@SportsCenter) 17 Ιανουαρίου 2019