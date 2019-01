Ντέρικ Ρόουζ: Έφτασε τους 10.000 πόντους στο ΝΒΑ ! (pics & vid)

Ήταν 28 Οκτώβρη του 2008 όταν ο Ντέρικ Ρόουζ έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ με την φανέλα των Μπουλς και πετύχαινε τους 11 πρώτους του πόντους. Από τότε πολλά ακολούθησαν. Άλλα σπουδαία, άλλα δύσκολα, όλα τα συναισθήματα συνθέτουν μια μοναδική καριέρα όπως είναι αυτή του Drose στο NBA.

Πλέον, μετά από 10 χρόνια και συγκεκριμένα στις 15 Ιανουαρίου του 2019 ο Ρόουζ έφτασε τους 10.000 πόντους. Πέρασε πολλά, πάλεψε με τους «δαίμονες» του, τους νίκησε και είναι εδώ ένας τεράστιος μαχητής.

With his 11th point tonight, Derrick Rose reached 10,000 for his career pic.twitter.com/4knjrzRT10

Derrick Rose scoops it in with the left to get to 10,000 career points! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/cGlu6gIzU5

— NBA (@NBA) 16 Ιανουαρίου 2019