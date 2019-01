Ο Ντόντσιτς «θυμίζει» τους All-Star Rookies! (vid)

Πριν από οκτώ χρόνια εντοπίζεται ο τελευταίος rookie που «πάτησε» σε All-Star Game κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Μπλέικ Γκρίφιν.

Ο Σλοβένος γκαρντ των Μάβερικς, που έχει καταπλήξει άπαντες με τα προσόντα του στο ΝΒΑ, είναι υποψήφιος για πεντάδα στη λαμπερή διοργάνωση, αφού εκατομμύρια κόσμου τον ψηφίζουν ασταμάτητα.

Με αφορμή αυτό το γεγονός, το «Hoopshype» παρουσίασε τους παίκτες που έγιναν All-Star στην πρώτη τους χρονιά στον «μαγικό κόσμο».

Luka Doncic has 2,220,077 All-Star votes from fans - more than Steph Curry, Kawhi Leonard, Paul George, Kevin Durant, Anthony Davis, James Harden, etc. LeBron James only has 559,735 more votes than Luka!

With that mind, here are the last NBA rookies to make the All-Star Game: pic.twitter.com/8ewmqy7dRh

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) 15 Ιανουαρίου 2019