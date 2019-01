Ο 23χρονος γκαρντ πήγε στην Λοκομοτίβ Κουμπάν την φετινή σεζόν, αλλά αποχώρησε στις 6 Ιανουαρίου από την ομάδα.

Ο λόγος, η επιλογή του να γυρίσει στο ΝΒΑ, αφού οι Πίστονς τού προσέφεραν two-way contract, όπως ανέφερε ο Shams Charania.

Sources @TheAthleticNBA @WatchStadium: Guard Isaiah Whitehead has agreed to a two-way NBA contract with the Detroit Pistons. Whitehead was Brooklyn’s second-round pick in 2016 and had played overseas this season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 15 Ιανουαρίου 2019