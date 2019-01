Τα παπούτσια του Κάρι με θέμα τη σελήνη πουλήθηκαν για 58.000 δολάρια!

Μετά από τον ντόρο που δημιούργησε με την άποψη του για την προσσελήνωση στο φεγγάρι, ο σούπερ σταρ των Ουόριορς έκανε κινήσεις προς την ενημέρωση του κόσμου και φόρεσε παπούτσια με το αντίστοιχο θέμα.

Για την ακρίβεια είχε ισχυριστεί ότι δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος πάτησε πραγματικά στο φεγγάρι. Κάπου εκεί απάντησε η NASA που προσκάλεσε τον Κάρι να πάει να δει από κοντά ντοκουμέντα και κάπως έτσι άλλαξε το σκεπτικό του.

Στο παιχνίδι κόντρα στους Ρόκετς φόρεσε τα παπούτσια του με θέμα πάνω τους το φεγγάρι, τα οποία πουλήθηκαν αντί 58.100 δολαρίων, τα οποία θα διατεθούν σε σχολεία.

$58,100: What Stephen Curry’s signed, game-worn “Moon Landing” shoes sold for yesterday, money benefits schools thorough @DonorsChoose. pic.twitter.com/NMd5WYUECK

