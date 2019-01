Δεν έχει τυχαία το παρατσούκλι «Scary Terry».

Ο γκαρντ των Σέλτικς πάτησε γερά και χωρίς φόβο κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο στο καλάθι των Νετς, αφού ο Άλεν με τον Χάρις δεν μπόρεσαν να τον κόψουν.

Απολαύστε κάρφωμα ο Ροζίερ

Scary Terry took on two Nets defenders pic.twitter.com/TIO358vJoE

