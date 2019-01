Λέοναρντ και Μίτσελ οι παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ! (pic)

Ο «Claw» οδήγησε τους Ράπτορς σε τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 30,7 πόντους, 8,7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Αντίστοιχα, ο «Spida» ηγήθηκε στο 3-1 των Γιούτα Τζαζ στο ίδιο χρονικό διάστημα με 31,5 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 5,8 τελικές πάσες και... 4,5 εύστοχα τρίποντα σε κάθε ματς!

#NBA Players of the Week for Week 13!



Kawhi Leonard of the @Raptors (East)@spidadmitchell of the @utahjazz (West) pic.twitter.com/RVkuiwlJ1n

— NBA (@NBA) 14 Ιανουαρίου 2019