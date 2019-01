Ο Μπιλ έστειλε το ματς δύο φορές στην παράταση (vids)

Η αναμέτρηση των Ουίζαρντς με τους Ράπτορς οδηγήθηκε σε δύο παρατάσεις με υπαίτιο τον Μπράντλεϊ Μπιλ.

Ο γκαρντ της Ουάσινγκτον αρχικά ευστόχησε σε τρίποντο στο τέλος της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού και εν συνεχεία το έκανε από πιο κοντά στο τέλος της πρώτης παράτασης.

Δείτε τα δύο καλάθια του Μπιλ...

Bradley Beal (40 PTS) caps off his 21 point 4th quarter and ties the game to force OT! #DCFamily pic.twitter.com/VSDYKJsdNl

— NBA (@NBA) 13 Ιανουαρίου 2019