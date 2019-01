Η στιγμή της... κατεδάφισης του πρώην γηπέδου των Μπακς! (pics & vid)

Το πρωί της Κυριακής (13/1) έγινε η προκαθορισμένη έκρηξη στο γήπεδο που χρησιμοποιούσαν τα «Ελάφια» από το 1988 και μετά αφήνοντας μια έντονη μελαγχολία στους κατοίκους του Μιλγουόκι.

Οι Μπακς έδωσαν στην δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή που έγινε η έκρηξη με αποτέλεσμα να κατεδαφιστεί το μισό «ΒΜΟ Bradley Center» το οποίο είχε αντικαταστήσει πριν από το 20 χρόνια για τους Μπακς τη θρυλική «MECCA».

This morning we conducted a controlled implosion on the roof of the Bradley Center as demolition continues on our former home. pic.twitter.com/ZqXLC9uL9f

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 13 Ιανουαρίου 2019