Κάρι: «Από μικρό παιδί έβλεπα Άλεν και Μίλερ, ξεχωριστή στιγμή για μένα» (vids)

Ο Στεφ Κάρι ανέβηκε τρίτος στη λίστα με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του ΝΒΑ πίσω από τους Ρέι Άλεν και Ρέτζι Μίλερ, κάτι που πέτυχε με τα μισά παιχνίδια σε σχέση με τους άλλους 2.

Ο σταρ των Ουόριορς μίλησε για την ξεχωριστή στιγμή του, τονίζοντας πως τους έβλεπε από μικρό παιδί και θα τους σέβεται για πάντα

«Είναι ξεχωριστό επίτευγμα. Μίλερ και Άλεν είναι δύο παίκτες που είναι θρύλοι στο συγκεκριμένο στοιχείο του παιχνιδού. Το κάνουν για πολλά χρόνια. Τους έβλεπα όταν ήμουν παιδί. Σίγουρα ο πατέρας μου ο Ντελ, μου κόλλησε την αγάπη του για το σουτ στο μπάσκετ. Κοιτάζω τη λίστα και θέλω να τους πιάσω και να τους ξεπεράσω. Είναι ξεχωριστή στιγμή που οι Άλεν και Μίλερ είναι μπροστά μου τώρα. Τους σέβομαι, σέβομαι τα όσα έκαναν και δεν σταματώ να τους βλέπω»

Δείτε την όμορφη στιγμή που ο πρώην παίκτης των Σέλτικς περνά τον παλιό σταρ των Πέισερς, με τους δύο παίκτες να δείχνουν πόσο σέβονται ο ένας τον άλλο με μια όμορφη στιγμή.

This #SPLAS moved @StephenCurry30 past Jason Terry to make him No. 3 all-time on the @NBA 3-point made list. pic.twitter.com/MDulzgodyL

— Golden State arriors (@warriors) 12 Ιανουαρίου 2019