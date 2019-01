Χάρντεν και Κόμπι οι μοναδικοί με 40.5 πόντους μετά το 1976! (pic)

Αυτά που κάνει ο Τζέιμς Χάρντεν στα τελευταία παιχνίδια είναι εξωπραγματικά. Στα τελευταία 15 ματς έχει κατά μέσο όρο 40.5 πόντους κάτι που έχει κάνει μόνο εκείνος και ο Κόμπι Μπράιντ και οι δυο τους είναι οι μοναδικοί με τέτοιο ρεκόρ από το μακρινό 1976.

Η εμφάνιση του στο χθεσινό ματς είναι και πάλι ιστορική, αφού μέτρησε 43 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ σε μόλις 29 λεπτά.

After tonight's performance, James Harden is averaging 40.5 PPG over his last 15 games. Harden and Kobe Bryant are the only players with such a stretch since 1976. pic.twitter.com/IZPPtBaUSm

— NBA.com/Stats (@nbastats) 12 Ιανουαρίου 2019