Όλντριτζ: Έβαλε 56 χωρίς τρίποντο και έγραψε ιστορία! (pic)

Πράματα και θάματα έκανε ο ΛαΜάρκους Όλντριτζ στο ματς με τους Θάντερ, αφού το κοντέρ σταμάτησε στους 56 πόντους.

Ο ψηλός των Σπερς έφτασε σε αυτή την επίδοση χωρίς να έχει τρίποντο κάτι που είχε να γίνει από το 2000.

Στις 6 Μάρτη του 2000 ο Σακίλ Ο'Νίλ είχε πετύχει 61 πόντους στα 28α γενέθλια του.

LaMarcus Aldridge scored a career-high 56 points in Thursday's 2OT win against the Thunder.

It was the most points by any player without attempting a three-pointer since Shaquille O’Neal scored 61 on his 28th birthday on March 6, 2000. pic.twitter.com/whNlW4zRrr

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 11 Ιανουαρίου 2019