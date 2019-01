Μπάρκλεϊ: «Ο Ντόντσιτς θα είναι στο All Star» (vid)

Στην συζήτηση μεταξύ Σακίλ, Μπάρκλεϊ, Σμιθ και Τζόνσον εκτός από την συζήτηση για τον MVP, όπου πρωταγωνίστησε ο Γιάννης αλλά και ο Χάρντεν, υπήρξε και εκείνη για τον Λούκα Ντόντσιτς και την παρουσία του στο All Star.

Μπορεί οι Μάβερικς να μην τα πηγαίνουν καθόλου καλά, ο πιτσιρικάς πάντως κάνει σπουδαία δουλειά και ο Μπάρκλεϊ τον στηρίζει για το All Star Game. Μάλιστα τόνισε ότι ο Ντόντσιτς έχει παίξει καλύτερα και από τον Όλντρζιτς και ΝτεΡόζαν.

«Κοιτώντας την λίστα πιστεύω ότι Ντόντσιτς θα είναι στο All Star και όχι μόνο από τους φανς». Κάπου εκεί ο Σακίλ ρώτησε αν θα πρέπει να είναι, «μπορεί να έχουν κακό ποσοστό στην Δύση, αλλά παίζει σπουδαία. Έχει παίξει καλύτερα από Όλντριτζ και ΝτεΜαρ».

Is Luka an All-Star? Chuck thinks so.

Presented by @Kia pic.twitter.com/XRZhLwoA0Q

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 11 Ιανουαρίου 2019