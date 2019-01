O Γιάννης αποθέωσε τέσσερις πιστούς οπαδούς των Μπακς! (vid)

Ο ηγέτης του Μιλγουόκι αποθέωσε τέσσερις οπαδούς των Μπακς και παράλληλα τους ευχαρίστησε. Μάλιστα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τους θυμάται να κάθονται πίσω από την μπασκέτα από την ρούκι σεζόν του και αν κρίνουμε από την πορεία του σίγουρα του φέρνουν γούρι.

«Αυτοί οι τέσσερις οπαδοί κάθονται πίσω από την μπασκέτα και το κάνουν αυτό από την ρούκι σεζόν μου.. Είναι πιστοί οπαδοί. Απλά θέλω να τους ευχαριστήσω».

"Those four guys sitting behind the basket, they've been doing that since my rookie year....I just want to thank them for the support!" - @Giannis_An34 pic.twitter.com/PBqb7V7CNV

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 10 Ιανουαρίου 2019