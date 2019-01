Εντυπωσιακός ήταν ο Greek Freak κόντρα στους Ρόκετς.

Ο ηγέτης των Μπακς οδήγησε τους Μπακς στη νίκη, αφού είχε 27 πόντους και 21 ριμπάουντ.

Αυτά τα 21 ριμπάουντ αποτελούν ρεκόρ καριέρας, καθώς η προηγούμενη καλύτερη επίδοση ήταν τα 20 ριμπάουντ στο 104-95 απέναντι στους Ουίζαρντς 15 Γενάρη του του 2018.

@Giannis_An34 patrols the paint in the @Bucks road win, finishing with 27 PTS, 5 AST & a career-high 21 REB! #FearTheDeer pic.twitter.com/vbyV6WB1c0

— NBA (@NBA) 10 Ιανουαρίου 2019