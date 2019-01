«Σεληνιάστηκε» με 41 πόντους σε 3 περιόδους ο Κούζμα! (pic & vid)

Την εμφάνιση της ζωής του έκανε ο Κάιλ Κούζμα.

Ο παίκτης των Λέικερς κατάφερε να σκοράρει 41 πόντους και να κάνει ρεκόρ καριέρας. Μάλιστα αυτό το πέτυχε σε μόλις 3 περιόδους.

Ο «Kuz» είχε 5 τρίποντα και δύσκολα θα ξεχάσει το βράδυ.

Mάλιστα οι 41 είναι οι περισσότεροι πόντοι που πετυχαίνει παίκτης των λιμνανθρώπων σε 3 περιόδους από τη σεζόν 1954-55.

Δείτε τι έκανε

@kylekuzma drops a career-high 41 PTS (5 3PM) in just 3 quarters of game action, guiding the @Lakers at home! #LakeShow pic.twitter.com/tGnzjCotCJ

Kyle Kuzma's 41 points are the most by a Laker in fewer than 30 minutes played in the shot clock era (since 1954-55).

H/T @EliasSports pic.twitter.com/1FELpkkFpq

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 10 Ιανουαρίου 2019