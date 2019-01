Αποθέωση και στο Μπρούκλιν για Κάρτερ (vid)

Έχοντας φτάσει στα 42 του και παρότι ακόμα δείχνει πως τον κρατάνε τα πόδια του, ο τεράστιος Βινς Κάρτερ λογικά θα σταματήσει την σπουδαία του καριέρα, εκτός αν την τελευταία στιγμή αλλάξει την απόφαση αυτή. Με δεδομένο πως είναι η τελευταία του χρονιά, σε πολλά παιχνίδια γνωρίζει την αποθέωση, ειδικά σε αυτά κόντρα σε ομάδες που προσέφερε πολλά.

Χθες στο Τορόντο οι φίλοι των Ράπτορς του έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο την αγάπη τους και σήμερα ήρθε η σειρά γιαυτούς των Νετς. Στο Μπρούκλιν οι φίλοι των Νετς αποθέωσαν τον πρώην ηγέτη τους, ενώ οι άνθρωποι της ομάδας είχαν φτιάξει ένα βίντεο με τα καλύτερα καρφώματα που είχε κάνει, με τον Κάρτερ να το βλέπει και να μην κρύβει την συγκίνησή του. Μεγάλες στιγμές για έναν πολύ μεγάλο παίκτη...

Respect everywhere he goes. Thank you, @brooklynnets. pic.twitter.com/hnjXSNq161

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 10, 2019