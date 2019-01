Μπορεί να μέτρησε 43 πόντους κόντρα στους Νικς ο Τόμπσον, αλλά δεν γλιτώνει το... γλέντι στο Shaqtin' a fool.

Ο σουτέρ των Ουόριορς απέφυγε τον Μουντιέ και εκεί που όλα έδειχναν πως θα σουτάρει ανενόχλητος, σηκώθηκε και μια αόρατη δύναμη του πήρε τη μπάλα μέσα από τα χέρια.

There's a ghost that doesn't want the Golden State Warriors to be NBA champions

...Either that or Klay Thompson has some explaining to do. pic.twitter.com/Kdg7ckEXHR

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) 9 Ιανουαρίου 2019