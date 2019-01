Αποθέωση για Κάρτερ στο αγαπημένο του Τορόντο (vid)

Όταν ακούς την λέξη Ράπτορς, αυτός που σου έρχεται πρώτα στο μυαλό είναι σίγουρα ο Βινς Κάρτερ. Ο σπουδαίος φόργουορντ ήταν σήμα κατατεθέν των «δεινόσαυρων» και αγαπήθηκε όσο ελάχιστοι. Πλέον παρότι βρίσκεται στα 42 του συνεχίζει να παίζει με τους Χοκς και σήμερα αγωνίστηκε για τελευταία (;) φορά στο αγαπημένο του Τορόντο. Οι φίλοι της πρώην ομάδας του εννοείται πως δεν τον ξέχασαν και την στιγμή που ετοιμαζόταν να μπει γνώρισε πραγματικά την αποθέωση. Όλοι σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκροτούσαν, αυτός χαιρετούσε χωρίς να μπορεί να κρύψει την χαρά και συγχρόνως αμηχανία του, ενώ τα χειροκροτήματα έγιναν ακόμα πιο έντονα όταν πέτυχε και τρίποντο εναντίον των Ράπτορς. Μεγάλες στιγμές για έναν τεράστιο παίκτη...

Raptors fans give Vince a standing ovation when he checks in and he nails a three pic.twitter.com/nV8qC8ZKYn

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 9, 2019