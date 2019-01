Τρομερός ήταν ο Άντονι Ντέιβις στην νίκη των Πέλικανς κόντρα στους Γκρίζλις. Ο ηγέτης της Νέας Ορλεάνης τέλειωσε το ματς με 36 πόντους, 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 ασίστ σε 35 λεπτά δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Δείτε την εμφάνιση του:

.@AntDavis23 patrols the paint in the @PelicansNBA victory against Memphis with 36 PTS, 13 REB, 3 BLK pic.twitter.com/no60uFBOJa

— NBA Africa (@NBA_Africa) 8 Ιανουαρίου 2019