«Μάγειρας» Χάρντεν και στο ματς με τους Νάγκετς. Ο Μούσιας... ζάλισε τον Μάρεϊ, τον πέταξε στο παρκέ με ντρίμπλα και στη συνέχεια το «μπουμπούνισε»

Απολαύστε τον

James Harden did NOT have to do him like this.#Rockets pic.twitter.com/Udg3MB9wf4

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 8 Ιανουαρίου 2019