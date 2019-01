Καντέρ σε Τούρκογλου: «Είτε έχεις παραισθήσεις, είτε είσαι σκυλάκι του Ερντογάν» (pic)

Ο Καντέρ είχε εκφράσει φόβο για την ζωή του, σε περίπτωση που πήγαινε στο Λονδίνο για αγώνες των Νικς, με τον Τούρκογλου να απαντά πως ο παίκτης θέλει να κερδίσει τις εντυπώσεις και το μόνο πρόβλημα που υπάρχει, είναι αυτό με τη visa του.

Ο 26χρονος σέντερ, όμως, δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια και πόσταρε φωτογραφία από το διαβατήριό του στα social media και εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο της τούρκικης ομοσπονδίας.

«Αυτό είναι το ταξιδιωτικό μου έγγραφο. ΔΕΝ υπάρχει θέμα με τη visa. ΜΠΟΡΩ να πάω στο Λονδίνο. Είτε έχεις παραισθήσεις, είτε είσαι σκυλάκι του Ερντογάν. Συνέχισε να κουνάς την ουρά σου», έγραψε χαρακτηριστικά.

This is my travel document:

It’s NOT a visa issue!!!

I CAN go to London.

Either you are delusional, or still Erdogan’s lap dog..

Keep wagging your tail@hidoturkoglu15

@RT_Erdogan #DictatorErdogan pic.twitter.com/UpvEG24ayu

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) 7 Ιανουαρίου 2019