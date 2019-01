Συνεχίζει να κάνει... θραύση στο σκοράρισμα ο Τζοέλ Εμπίντ.

Ο Καμερουνέζος έγινε ο 4ος παίκτης που ξεπερνά στους 1000 πόντους για φέτος. Οι άλλοι 3 είναι Τζέιμς Χάρντεν, Κέβιν Ντουράντ και Ντάμιαν Λίλαρντ.

Ο ψηλός των Σίξερς δεν αστειεύεται

Joel Embiid has surpassed 1,000 PTS on the season, joining Kevin Durant, James Harden and Damian Lillard as the only players thus far! #HereTheyCome pic.twitter.com/RPL5pKbTK5

— NBA.com/Stats (@nbastats) 6 Ιανουαρίου 2019