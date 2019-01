ΝτεΡόζαν: Μοναδική εμφάνιση και πρώτο triple double κόντρα στην παλιά του ομάδα! (pic & vid)

Ο ΝτεΡόζαν, όπως και ο Λέοναρντ, είχαν μια ξεχωριστή βραδιά το βράδυ της Πέμπτης, αφού βρέθηκαν κόντρα στις ομάδες που τους αντάλλαξαν το καλοκαίρι. Ιδιαίτερο πολύ ήταν για τον ΝτεΡόζαν, που η αγάπη του για τους Ράπτορς είναι δεδομένη, αλλά εκείνος φρόντισε να αφήσει τα συναισθήματα του στην άκρη του παρκέ και να κάνει μια μοναδική εμφάνιση που θα έχει θα θυμάται. Σε 33 λεπτά είχε 21 πόντους, 14 ριμπάουντ, 11 ασίστ και 2 κλεψίματα και με αυτούς τους αριθμούς έκανε το πρώτο triple double της καριέρας του.

Παράλληλα έγινε ο πρώτος παίκτης που έχει τουλάχιστον 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε ένα ημίχρονο από τον Τιμ Ντάνκαν το 2007.

Μοναδική εμφάνιση από τον παίκτη των Σπερς!

First career triple-double -

Win against former team -

DeMar DeRozan did it all for the @spurs! #GoSpursGo⁠ ⁠ pic.twitter.com/WY49Rphwmd

— NBA TV (@NBATV) 4 Ιανουαρίου 2019