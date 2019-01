O «Rock» απάντησε στον Γιάννη: «Γι' αυτό είσαι το νούμερο 1 στην Ανατολή» (pic)

Ο διάσημος ηθοποιός και wrestler του WWE μπορεί να... άργησε λίγο, αλλά μόλις είδε τα όσα του είπαν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Πατ Κόνατον δεν έχασε ούτε στιγμή να τους απαντήσει, κάνοντας φυσικά ειδική αναφορά στον Έλληνα σούπερ σταρ.

«Χαχα, μόλις το είδα αυτό. Τα αγόρια μου είναι τόσο δυνατά! Είναι ωραίο που είδα τον... σιδερένιο μου παράδεισο να βρίσκεται στο ΝΒΑ. Γι' αυτό είσαι το νούμερο 1 στην Ανατολή Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μπορεί και βιονικός!»

Haha just seeing this. My boys here are stroooong!! Good to see you’re bringing my Iron Paradise to the @NBA. It’s why you’re #1 in the East. @Giannis_An34 might be bionic.

#GreekFreak #BloodSweatRespect @Bucks https://t.co/yCgwO9i2Bq

— Dwayne Johnson (@TheRock) 2 Ιανουαρίου 2019