Ο τεχνικός της Ιντιάνα οδήγησε τους Πέισερς σε ρεκόρ 12-3 με αποτέλεσμα οι Πέισερς να βρεθούν στο 25-12, ενώ ο προπονητής του Χιούστον ανέτρεψε το αρνητικό κλίμα και έφερε τους Ρόκετς στο 21-15 ύστερα από 11 νίκες σε 15 ματς του Δεκεμβρίου!

The NBA Coaches of the Month for December!



Nate McMillan of the @Pacers (12-3)

Mike D'Antoni of the @HoustonRockets (11-4) pic.twitter.com/k1uAJCWdiW

— NBA (@NBA) 2 Ιανουαρίου 2019