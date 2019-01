Φιζντέιλ: «Ένας Μάτζικ Τζόνσον 2.13 μέτρων ο Γιόκιτς!» (pic)

Αποθεωτικά ήταν τα σχόλια του προπονητή των Νικς, Ντέιβιντ Φιζντέιλ για τον Νίκολα Γιόκιτς μετά τη νίκη των Νάγκετς.

Ο head coach της ομάδας της Νέας Υόρκης ανέφερε πως ο Σέρβος (είχε 19 πόντους, 15 ασίστ και 14 ριμπάουντ) είναι ένας Μάτζικ Τζόνσον!

«Είναι ένας Μάτζικ Τζόνσον ύψους 2,13 μέτρων! Είναι τόσο καλός πασέρ όσο όλοι οι γκαρντ στη λίγκα».

Knicks coach David Fizdale on Nikola Jokic: “He’s a 7-2 Magic Johnson...He’s as good of a passer as any guard in this league.”

— Harrison Wind (@HarrisonWind) 2 Ιανουαρίου 2019