Εντυπωσιακός ήταν ο ηγέτης των Σίξερς στο ματς με τους Κλίπερς.

Ο Καμερουνέζος είχε 28 πόντους και 19 ριμπάουντ σε άλλη μια φοβερή εμφάνιση του στο μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Απολαύστε το show του Eμπίντ!

@JoelEmbiid scores 28 PTS and pulls down 19 REB to guide the @sixers at Staples Center! #HereTheyCome pic.twitter.com/NBBrk4BOms

— NBA (@NBA) 2 Ιανουαρίου 2019