Έγραψε ιστορία ο Νούρκιτς! (pic & vid)

Ιστορία έγραψε στο ματς με τους Κινγκς ο Γιουσούφ Νούρκιτς.

Ο Βόσνιος είχε 24 πόντους, 23 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 μπλοκ και 5 κλεψίματα.

Με αυτό τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που κάνει το 5x5 (τουλάχιστον 5 σε πόντους, ασίστ, ριμπάουντ, μπλοκ και κλεψίματα), μετρώντας 20+ πόντους και 20+ ριμπάουντ.

Mεγάλο βράδυ για τον ψηλό των Μπλέιζερς.

Jusuf Nurkic becomes the first player in @NBAHistory to record a 5x5 game that included 20+PTS and 20+REB! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/JIVpsVUjTE

— NBA.com/Stats (@nbastats) 2 Ιανουαρίου 2019