Ανέβηκαν οι τόνοι στο Σίξερς-Κλίπερς τόσο μεταξύ Εμπίντ και Μπέβερλι, όσο και του Μπράντλεϊ με τον Μπάτλερ.

Ο παίκτης των Κλίπερς έσπρωξε τον αντίπαλο του, ο Jimmy Buckets απάντησε και λίγο έλειψε να έχουμε χειρότερα, όμως οι υπόλοιποι μπήκαν στη μέση και τους χώρισαν.

Oι δυο τους αποβλήθηκαν από το ματς.

Δείτε τη φάση

Now Jimmy and Avery Bradley are getting into it... pic.twitter.com/8xjQsNOIbU

— Bleacher Report (@BleacherReport) 2 Ιανουαρίου 2019