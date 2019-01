Γιάννης: «Ωραίο συναίσθημα να είσαι πρώτος, μπορούμε πολλά περισσότερα!» (vid)

Μέχρι στιγμής τα «Ελάφια» βρίσκονται στην πρώτη θέση του ΝΒΑ έχοντας 25 νίκες και 10 ήττες, αλλά ο Έλληνας σούπερ σταρ βάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη ενόψει της συνέχειας:

«Σίγουρα σημαίνει κάτι για μένα το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην πρώτη θέση του ΝΒΑ, αλλά θεωρώ ότι η ομάδα μπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα. Θέλω η ομάδα μου να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά και ολοένα και να γινόμαστε καλύτεροι. Όμως ναι. Το να είσαι πρώτος είναι ωραίο συναίσθημα».

Και συνέχισε λέγοντας μεταξύ άλλων: «Δεν μας αρέσει καθόλου ήττα. Δεν μας αρέσει καθόλου αυτό το συναίσθημα όταν χάνεις. Εμένα δεν μου αρέσει. Και ως winning team πρέπει να κερδίζουμε. Να έχουμε συνέπεια... Ειδικά από τη στιγμή που αρχίσαμε να κερδίζουμε, δεν μας αρέσει να χάνουμε»

"I want my team to keep working hard and us keep pushing forward to get better."@Giannis_An34's full media availability today: pic.twitter.com/AX5okuVxom

