Πρόστιμο 25.000$ στον Ιγκουαντάλα για την... μπάλα στην εξέδρα! (vid)

Ο Ιγκουαντάλα αποβλήθηκε στη νίκη των Ουόριορς επί των Μπλέιζερς με 115-105 αφού πέταξε την μπάλα στην εξέδρα αφού ακούστηκε η κόρνα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Οι παίκτες του Στιβ Κερ αποχωρούσαν για τα αποδυτήρια ενώ οι προπονητές των Μπλέιζερς άνοιξαν κουβέντα με τους διαιτητές για την κίνηση του Ιγκουαντάλα. Εν τέλει οι διαιτητές είδαν ξανά την κίνησή του στο μόνιτορ και τον απέβαλαν.

Andre Iguodala ejected for throwing the ball wayyyyyyy up in the crowd, and someone was mad pic.twitter.com/BqMJcxSFgI

— CJ Fogler (@cjzero) 30 Δεκεμβρίου 2018