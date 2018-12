Μόλις 2.5'' από το τέλος ο Φουρνιέ παίρνει την μπάλα, σηκώνεται και χαρίζει τη νίκη στους Μάτζικ του με 109-107. Ετσι... σκότωσε τους Πίστονς που λίγο πιο πριν με τον Μπούλοκ είχαν κάνει το σκορ 107-107 με τις τρεις εύστοχες βολές του.

Replay Review (Lane): if Fournier’s made FG was released before time expired in Q4 of #DETatORL. Ruling: Confirmed, basket is good. pic.twitter.com/UM5yPjGk5o

— NBA Official (@NBAOfficial) December 30, 2018