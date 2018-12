Κλέι στο δεξί του χέρι: «Μου έλειψες»

Το τελευταίο διάστημα είχε δεχτεί αυστηρή κριτική. Ο Κλέι Τόμσον ήταν τρομερά άστοχος με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει και τους Ουόριορς. Ομως κόντρα στο Πόρτλαντ ο Κλέι τελείωσε το ματς με 32 πόντους και 4/5 τρίποντα.

Στο πιο σημαντικό από αυτά ο Τόμσον έκανε το 105-89 και γυρνώντας στον πάγκο μίλησε στο χέρι τους λέγοντας του «Μου έλειψες».

Δείτε το απίστευτο σκηνικό...

Klay to his right hand after hitting a 3P: "I miss you." pic.twitter.com/HoEj4hbWKQ

— Bleacher Report (@BleacherReport) 30 Δεκεμβρίου 2018