Υπογράφει στους Καβαλίερς ο ΜακΚο (pic)

Ο 23χρονος γκαρντ είναι restricted free agent και θα υπογράψει διετές μη εγγυημένο συμβόλαιο ($6εκ.) με την ομάδα του Κλίβελαντ.

Ωστόσο, οι Ουόριορς μπορούν να ματσάρουν την πρόταση των «ιπποτών» αν θέλουν. Ο ΜακΚό θα παίρνει $3 εκατομμύρια για κάθε σεζόν, αλλά οι Καβαλίερς ή οι «πολεμιστές» μπορούν να τον αποδεσμεύσουν πριν τις 7 Ιανουαρίου χωρίς να του εγγυηθούν τον υπόλοιπο μισθό.

Αν η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ αποφασίσει να ματσάρει την αντίπαλη πρόταση, αυτό θα της κοστίσει $11.3 εκατομμύρια.

Yahoo Sources: Patrick McCaw has signed his two-year, $6 million offer sheet with Cleveland, but a copy has yet to been sent to Golden State for its right to match or not.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 28 Δεκεμβρίου 2018