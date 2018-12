Σίμονς: «Λατρεύω να με γιουχάρουν και μετά να τους ρίχνω "20άρα"» (vids)

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Η κόντρα του Ντόνοβαν Μίτσελ με τον Μπεν Σίμονς για το περσινό βραβείο του MVP δεν ξεχνιέται. Mάλιστα όταν είχε ερωτηθεί τον Απρίλη που πέρασε αν ξεχωρίζει κάποιον άλλον rookie, απάντησε «όχι», αποφεύγοντας να σταθεί στον παίκτη των Μορμόνων.

Οι φίλαθλοι των Τζαζ θέλησαν να στηρίξουν απόλυτα το δικό τους παιδί και έτσι γιούχαραν τον Αυστραλό, ο οποίος δεν μάσησε.

Βγήκε στο παρκέ και τους... κέρασε triple double (13 πόντους, 14 ριμπάουντ και 12 ασίστ) και βοήθησε τους Σίξερς να φτάσουν σε μια άνετη νίκη (114-97), ενώ μετά το ματς έδειξε πόσο το χάρηκε.

«Λατρεύω να με γιουχάρουν και μετά να τους κερδίζω για 20.. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό»

No surprise that Ben Simmons is booed in Vivint Arena ahead of the Jazz-Sixers tip-off. pic.twitter.com/jSY2jM0KWT

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) 28 Δεκεμβρίου 2018