Τόμπσον: «Αν δεν μου δώσουν συμβουλές οι Μίλερ και Άλεν, ποιον να ακούσω;» (vid)

Συνεχίζει να έχει πολύ άσχημα νούμερα στα σουτ του ο Κλέι Τόμπσον και η κριτική προς το πρόσωπο του είναι έντονη. Στην ήττα από τους Μπλέιζερς μέτρησε 2/9 τρίποντα και συνολικά 6/19 σουτ με τα ποσοστά του να κατρακυλούν.

Η κριτική είναι έντονη και φαίνεται ότι έχει φτάσει στα όρια του.

«Τι θα μου πει οποιοσδήποτε για το σουτ μου, που δεν μπορώ να διορθώσω; Αν δεν είναι ο Ρέτζι Μίλερ ή ο Ρέι Άλεν δεν ξέρω ποιον πρέπει να ακούσω. Τον Λάρι Μπερν; τον Στίβ Κερ. Θα ακούσω τον Στιβ».

Klay Thompson is not going to take your jumpshot advice

(via @957thegame) pic.twitter.com/29XMs4NYAM

— Fanatics View (@fanaticsview) 28 Δεκεμβρίου 2018