Γιάννης: «Δεν μου αρέσει το "βρώμικο" παιχνίδι του Καντέρ» (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την αψιμαχία με τον Ενές Καντέρ, τονίζοντας πως δεν του αρέσει το βρώμικο παιχνίδι.

Για τον Καντέρ: «Θα δούμε τους Νικς τη νέα σεζόν πάλι. Ο Καντέρ σίγουρα θα θέλει να μιλήσω για την φάση της αποβολής του. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό. Κράτησα την ψυχραιμία, ήθελα να τελείωσω το ματς, αφού έμεναν 8-9 λεπτά ακόμα. Οι διαιτητές έκαναν καλή δουλειά που είδαν το replay. Αποβλήθηκε και αυτό τα λέει όλα. Δεν μου αρέσει το "βρώμικο" παιχνίδι. Ρισκάρει τόσο την δική μου υγεία όσο και των συμπαικτών μου. Θέλω να συνεχίζω να παίζω με αυτοπεποίθηση. Είμαι κοντά στο να είμαι ο εαυτός μου. Οι συμπαίκτες μου θέλουν να είμαι επιθετικός και να κάνω τα plays. Δεν ήθελα να βάλω την ομάδα μου σε κίνδυνο μ το να αποβληθώ. Να χρεωθώ ένα χαζό φάουλ, να μην μπορώ να βοηθήσω από τον πάγκο. Πρέπει να έχω υπομονή και να είμαι συγκεντρωμένος στο ματς».

Όσον αφορά για τον Μίντλετον τόνισε: «Θέλαμε να είναι ο εαυτός του, να παίζει με αυτοπεποίθηση, να βάλει τα σουτ. Όταν παιζει έτσι, πρέπει να του δίνεις την μπάλα

Για τον Λόπεζ είπε: «Καταφέρνει να φτιάχνει εύκολα καλάθια. Είναι τεράστιος. Σουτάρει τρίποντα, δηημιουργεί χώρο για μένα. Προσπαθεί να πάει και στο επιθετικό ριμπάουντ»

"I just have to keep playing with confidence. I think I’m close to getting back to myself. My teammates want me to be aggressive and keep making plays." pic.twitter.com/YPMNQf3iiM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 28 Δεκεμβρίου 2018