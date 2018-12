Εντυπωσιακός ήταν ο Κέβιν Ντουράντ κόντρα στους Μπλέιζερς.

Ο KD μέτρησε το 2ο φετινό του triple double με 26 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ, ενώ πέτυχε και το τρίποντο που έστειλε το ματς στην παράταση.

Παρόλα αυτά, δεν ήταν αρκετό το show του για να νικήσουν οι πρωταθλητές.

Kevin Durant records his 2nd triple-double of the season: 26 PTS, 11 ASTS, 10 REBS. #DubNation pic.twitter.com/JMav8ywhXu

— NBA (@NBA) 28 Δεκεμβρίου 2018