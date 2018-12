Συνεχίζει τα «όργια» και κυνηγά Κόμπι ο Χάρντεν! (pic & vid)

Δεν σταματά τα... όργια ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Μούσιας... καθάρισε και τους Σέλτικς με 45 πόντους (9 τρίποντα) και 9 ασίστ και έφτασε τα 6 σερί ματς με 35+ πόντους.

Πλέον θέλει να ρίξει από την κορυφή της λίστας τον Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος είχε 13 σερί «35άρες» την σεζόν 2012-13, ενώ στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο ΛεΜπρόν.

Όσον αφορά τις 30άρες, μετρά 8 συνεχόμενες!

Απολαύστε το show του ηγέτη των Ρόκετς

James Harden dropped 45 points in the Rockets' win over the Celtics. It's his 6th straight game scoring at least 35 points, tied for the 3rd-longest streak in the last 20 seasons. pic.twitter.com/WVMU7fEXyf

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 Δεκεμβρίου 2018