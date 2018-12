Πόποβιτς για Γιόκιτς: «Επαναστάτες ήταν ο Τσε και ο Λένιν, ο Γιόκιτς είναι πολύ καλός παίκτης» (pic)

Στο μεταξύ τους παιχνίδι ο Pops κατάφερε να περιορίσει τον Σέρβο στους 4 πόντους με 1/5 σουτ, ωστόσο πρόλαβε να μοιράσει 10 τελικές πάσες.

Ο τεχνικός του Σαν Αντόνιο σε σχετική ερώτηση, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όταν σκέφτομαι επαναστάσεις, μου έρχονται στο μυαλό ονόματα όπως του Τσε Γκεβάρα και του Βλαντιμίρ Λένιν. Νομίζω είστε υπερβολικοί, δεν θεωρώ ότι ο Γιόκιτς κάνει επανάσταση, αλλά σίγουρα είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης...»

Pop on whether Nikola Jokic has revolutionized C position: "When I think of revolutions, I think of people like Che Guevara, Vladimir Ilyich Lenin. I don’t really think of Jokic as far as revolutionary, so I think you’re a bit hyperbolic there. But he is one heck of a player."

— Mike Singer (@msinger) 27 Δεκεμβρίου 2018