Από «43άρα» σε «43άρα» ο εκπληκτικός Τζορτζ! (vid)

Την καλύτερη σεζόν της καριέρας του κάνει ο παικταράς που ακούει στο όνομα Πολ Τζορτζ.

Ο παίκτης των Θάντερ, μετά την 43άρα που... κέρασε τους Κινγκς, είπε να επαναλάβει το ίδιο και κόντρα στους Τζαζ.

Ο PG13 είχε 43 με 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 5 κλεψίματα σε άλλη μια παράσταση του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Απολαύστε τον

@Yg_Trece (43 PTS, 14 REB, 6 AST, 5 STL) pours in 43 PTS for the 2nd straight game to push the @okcthunder past UTA on the road! #ThunderUp pic.twitter.com/BzmN8YkWus

— NBA (@NBA) 23 Δεκεμβρίου 2018