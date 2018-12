ΛεΜπρόν: «Θα ήθελα να παίξω με Γιάννη, Ντουράντ, Ντόντσιτς» (vid)

Ο ΛεΜπρόν δήλωσε πως θα ήθελε για συμπαίκτη τον Άντονι Ντέιβις. Φυσικά, η εν λόγω δήλωσή του προκάλεσε ντόρο κι ο ίδιος δεν εξεπλάγη στο ελάχιστο γι' αυτό.

Ο ίδιος μάλιστα σχετική ερώτηση απάντησε: «Ό,τι κι αν πω θα δημιουργήσει κάτι. Ρώτησε με εάν θέλω να παίξω με τον Κέβιν Ντουράντ», για να απαντήσει και σ' αυτήν την ερώτηση:

«Φυσικά» και συνέχισε: «Ρώτησέ με εάν θα ήθελα να παίξω με τον Τζίμι Μπάτλερ. Ρώτησέ με για τον Καϊρί Ίρβινγκ, τον Γιάννη. Ρώτησέ με για τον Τζοέλ Εμπίντ, τον Μπεν Σίμονς, όλους αυτούς. Τον Λούκα Ντόντσιτς. Ελάτε παιδιά, δεν είναι πυρηνική φυσική. Είναι σπουδαίοι παίκτες. Φυσικά και θα ήθελα να παίξω με πολλούς σπουδαίους παίκτες. Αυτός είμαι. Δεν μπορείς να με ελέγξεις. Και παίζω βάσει των κανονισμών».

LeBron James’ funny exchange with a reporter about the Anthony Davis comments he made earlier in the week. #Lakers #Pelicans pic.twitter.com/iWrLqXnvrS

