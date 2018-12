Ματσάρα έκανε ο Άντονι Ντέιβις απέναντι στους Λέικερς, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να νικήσουν οι Πέλικανς.

Ο «Μονόφρυδος» τελείωσε το ματς με 30 πόντους και 20 ριμπάουντ, δείχνοντας για ακόμη μια φορά την ποιότητα του.

Απολαύστε τον ψηλό των «πελεκάνων»

@AntDavis23 posts a monster double-double of 30 PTS, 20 REB for the @PelicansNBA in LA. #DoItBig pic.twitter.com/TBgcHIWizG

— NBA (@NBA) 22 Δεκεμβρίου 2018