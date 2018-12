Ο Φοξ είπε πως είναι ο γρηγορότερος παίκτης του ΝΒΑ και Ουέστμπρουκ απάντησε! (vids)

Δηλώσεις που συζητήθηκαν πολύ έκανε ο Ντε Άαρον Φοξ, τονίζοντας πως είναι ο πιο γρήγορος παίκτης στο ΝΒΑ.

«Είμαι πιο γρήγορος από τον Τζον Ουόλ και τον Ράσελ Ουέστμπρουκ. Είμαι ο γρηγορότερος στο ΝΒΑ», ανέφερε ο γκαρντ των Κινγκς.

Αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Ράσελ, ο οποίος απάντησε μέσα στο γήπεδο με ένα τρομερό coast to coast και γύρισε με νόημα, λέγοντας του πως είναι πολύ γρήγορος.

Εσείς ποιος λέτε πως είναι γρηγορότερος;

Is De’Aaron Fox right? pic.twitter.com/Ge9HczuXtB

De’Aaron Fox: “I’m the fastest player in the league”

Russ: pic.twitter.com/OmdJrbUqow

