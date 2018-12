Ο Κρόφορντ κατάφερε κάτι που μόνο ο Κόμπι έχει πετύχει! (pic & vid)

Ο Τζαμάλ Κρόφορντ έγραψε ιστορία στο παιχνίδι κόντρα στους Νικς. Ο έμπειρος παίκτης των Σανς μπήκε στο παιχνίδι για 26 λεπτά και σε αυτά κατάφερε να μοιράσει 14 ασίστ.

Με αυτόν τον αριθμό έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον Κόμπι Μπράιντ που καταφέρνει ένα τέτοιο νούμερο στην 19η σεζόν τους στο ΝΒΑ ή και αργότερα.

«Όλοι με βλέπουν ως σκόρερ, αλλά ξεχνούν ότι ήρθα στην λίγκα ως πόιντ γκαρντ, μου αρέσει να πασάρω. Όλοι λένε ότι δεν έχω κάτι να αποδείξω, αλλά θέλω να βελτιώνομαι και να βελτιώνω το παιχνίδι μου και διασκεδάζω ξανά»

"I had my career high in points & now assists in the same building. That's pretty cool."

Former Knick Jamal Crawford loves playing @TheGarden. pic.twitter.com/9sCFeZAenY

— MSG Networks (@MSGNetworks) 18 Δεκεμβρίου 2018